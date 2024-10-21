استولوا على البنزين وأخفوا السجلات.. تحرك عاجل ضد محطات وقود في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات مكثفة على محطات الوقود لمتابعة العمل بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

وحررت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، محضرا لإحدى محطات الوقود استولت على 4 آلاف و684 لتر بنزين بعد قيامها بتجميع كميات من المواد البترولية دون التسجيل بالسجلات تمثلت في "بنزين 92 بكمية 3655 لتر، بنزين 95 بكمية 1029 لتر".

وأوضح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أنه جرى تحرير 6 محاضر أخرى لمحطات وقود بسببب التوقف كليا عن العمل وعدم انتظام قيد السجلات، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش بالمحطة واستيلاء بعضها على كميات من الوقود، عدم إعلان عن أسعار الزيوت والخدمات.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت تحريك أسعار الوقود اعتبارا من صباح أمس الجمعة، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالي: بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 13.75 جنيه للتر، السولار بسعر 13.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 13.50 جنيه للتر، غاز تموين السيارات 7 جنيها للمتر المكعب، وارتفع المازوت المورد لباقي الصناعات ليصبح سعر طن المازوت 9500 جنيه.