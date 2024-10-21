توافد الأفواج السياحية على أبو سمبل لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس -صور

أسوان – إيهاب عمران:

قبل ساعات من حدوث الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، والمتمثلة فى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية مع شروق شمس الغد الثلاثاء، تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توافد الأفواج السياحية والزائرين من المصريين الذين حرصوا على التواجد بالمدينة عبر وسائل النقل المختلفة سواء الطيران أو قطارات السكك الحديدية أو الطريق البرى أو الفنادق العائمة داخل مسطح مياه بحيرة ناصر.

وقال محافظ أسوان، إن مدينة أبو سمبل السياحية جاهزة لإستقبال الزائرين، وخاصة مع إنطلاق الموسم السياحى الذى من المتوقع أن يشهد معدلات جيدة ومتميزة فى نسب الإقبال المبشرة بكل الخير.

وكانت محطة قطارات صعيد مصر الجديدة، استقبلت عدد من الوفود السياحية ، والتى قامت باستقلال 4 من قطارات النوم السياحية المتجهة إلى أسوان لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأبو سمبل وذلك بعد تشغيل المحطة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي.

وحرص السياح على إلتقاط الصور التذكارية بالمحطة، معبرين عن فرحتهم بها لما تقدمه من خدمات، والتصميم الرائع لها حيث إستقبلهم العاملون بالمحطة بالورود.