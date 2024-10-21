قصة نجاح تلهم المزارعين.. مواطن بالغربية يحكي تجربته في زراعة الأرز البسمتي -صور وفيديو

الغربية - مروة شاهين:

اختار مركز البحوث الزراعية قرية "بوريك الحجر" التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية، تربة خصبة لتجربة أول زراعة 5 أصناف جديدة من محصول الأرز وكان أولهم الأرز البسمتي الذي يزرع لأول مرة في مصر، لكي يستخدم المحصول الناتج كبذور زراعية يعاد استخدامها في رقعة زراعية أكبر.

وعن هذه التجربة، يروى الحاج "أحمد النقيب"، مزارع، أنه تعاون مع مركز البحوث الزراعية منذ 5 أعوام تقريبا في استخدام أرضه لتجربة زراعة محاصيل زراعية جديدة على أرض الواقع ودراسة مدى نجاحها وإمكانية تطبيقها بين المزارعين وعادة ما تكون الهدف منها توفير الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية أو توفير كميات المحاصيل المستوردة.

وأضاف النقيب أنه منذ بداية الموسم تواصل معه مركز البحوث الزراعية لتجربة زراعة 5 أصناف جديدة من محصول الأرز وكان ضمنهم الأرز البسمتي، قائلا:" تشجعت جدا للفكرة ورحبت بيها وخصوصا الأرز البسمتي لأننا فعلا بحاجة لزراعته واستخراج منتج مصري لأننا نعتمد على استيراده بشكل كامل، وقمت بتخصيص 6 قيراط لكل نوع جديد يتم تجربة زراعته وعلى مدار 105 أيام تم تطبيق فيهم تجربة الزراعة كان خبراء مركز البحوث على تواصل مستمر يتابعون النتائج ويجرون الأبحاث لخروج محصول مثالي ".

واستكمل المزارع، أنه كان للارز البسمتي متابعة خاصة لأنه لأول مرة يتم زراعة هذا النوع في مصر، وكان يتلقى التعليمات من متخصصين، ومع كل خطوة يتم إجراء التجارب على جودة المنتج وطريقة زراعته و المناخ المناسب والظروف البيئة وكمية المياة حتي يتم حصاد محصول عالي الجودة من المفترض أن يستخدم كبذور للزراعة خلال الفترة المقبلة بنفس الدقة حتي يتم حصاد محصول عالي الجودة ينافس الأرز البسمتي المستورد الموجود في الأسواق.

وأكد أن زراعته لم تكن صعبة على الإطلاق من حيث تجربته كمزارع وكانت بسيطة، وتشبه كثيرا زراعة الأرز العادي ولكنه موفر كثيرا في المياه، والإنتاج كان مفاجأة كبيرة فكان للمحصول رائحة مميزة وجودة عالية بالمقارنة بالأصناف الأخرى المماثلة له بالأسواق والتي يتم استيرادها من الخارج بملايين الجنيهات .

كانت قرية بوريك الحجر بمركز طنطا في محافظة الغربية، احتفلت يوم الأحد 13 أكتوبر، بيوم حصاد مكبر لمحصلي الأرز صنفي سخا سوبر 302 و303، بالإضافة إلى الأرز بسمتي 203.

ومن جانبه الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والسوبر، على أهمية دور وزارة الزراعة في دعم المزارعين والإرشاد الزراعي بهدف تعزيز كافة أنواع المحاصيل الحقلية، ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم استنباطها حديثًا.

وأضاف الموافي، أن مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقلية لعبا دورًا محوريًا في استنباط أصناف جديدة من الأرز قصيرة العمر، والتي تتحمل الري على فترات متباعدة وتتحمل الظروف مثل ندرة المياه والملوحة والتغيرات المناخية، مثل الأرز البسمتي.

وأشار إلى أن هناك خمسة أصناف، من بينها الأرز البسمتي الذي يُزرع لأول مرة في مصر. تتميز هذه الأصناف بارتفاع إنتاجيتها وقدرتها على تحمل الظروف غير الملائمة، حيث تصل فترة النمو إلى 115 يومًا وتحتاج إلى الري كل 8 أيام. كما أن معدل استهلاك الأرز البسمتي من المياه أقل من 4000 متر مكعب، مما يجعله منافسًا جيدًا في الدورة الصيفية من حيث استهلاك المياه، مع إنتاجية تفوق 5 أطنان للفدان مقارنة بالأصناف الأخرى.

واستكمل أن الأرز البسمتي يتميز أيضًا بإنتاج عالي من قش الأرز، الذي يُستخدم كعلف للحيوانات، نظرًا لاحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين والمواد الكربوهيدراتية والألياف، مما يُسهم في زيادة قيمته الغذائية.

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