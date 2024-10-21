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مبادرة تجمع بين التعليم والتدريب المهني.. طلاب الدقهلية يصنعون أثاث مدارسهم بأيديهم

12:37 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
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الدقهلية-رامي محمود:

وجه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، ببدء تنفيذ تصنيع أثاث المدارس بجميع المدارس الصناعية والزراعية، فى إطار دور التعليم الفني وصقل خبرات الطلاب وتوفير الأثاث المدرسي لمدارس محافظة الدقهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، بلجنة مشروع رأس المال ومناقشة الخطة الاستثمارية لتصنيع أثاث المدارس بحضور الدكتور أشرف العدل، مدير عام التعليم الفني وإجلال الغمري، مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى الإدارات النوعية، مدير إدارة التعليم الصناعي، مدير إدارة التعليم الزراعي، مدير إدارة التخطيط، ومديري إدارات التعليم الفني للمدارس المكلفة بالتصنيع وموجهي عموم النجارة والزخرفة لمتابعة مشروع رأس المال والتأكد من جودة منتجات التعليم الفني.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم علي أهمية دور التعليم الفني في صقل خبرات طلابه و توفير الأثاث المدرسي لمدارس الدقهلية

طلاب الدقهلية صنع أثاث المدارس وزارة التربية والتعليم
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