استعدادًا للنوات المقبلة.. توجيهات عاجلة لـ"صرف صحي الإسكندرية" - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

عقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا، بقيادات قطاعات الشركة المختلفة، لمناقشة موقف المحطات والمشروعات واستعدادات الشركة لموسم الشتاء والنوات المقبلة.

ناقش الاجتماع نسب إعادة التطهير وموقف محطات التشغيل والصيانة والمعالجة والحالة الفنية للسيارات والمعدات ومشروعات الصرف الصحي، فضلًا عن استراتيجية فصل مياه الأمطار في النقاط الساخنة.

وأشار نافع إلى ضرورة التنسيق مع الأحياء والجهات التنفيذية، مؤكدًا ضرورة إعادة التطهير الدوري للشنايش، والبيارات، والمصبات، وضرورة المتابعة اللحظية مع المقاولين حتى الانتهاء من جميع المشروعات.

وشدد على جاهزية واستعداد جميع السيارات والمعدات وانتشارهم بالنقاط الساخنة بالتنسيق مع الأحياء ومختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق مع الري والموارد المائية؛ لمتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة أثناء الأمطار.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على المتابعة اللحظية مع هيئة الأرصاد الجوية؛ لرفع حالة الاستعداد فور تلقي إنذار بمنخفض جوي بسقوط أمطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخطط الشركة للطوارئ والأزمات.