محافظ الدقهلية يوافق على صرف 790 ألف جنيه قروض بدون فوائد لشباب الخريجين

الدقهلية-رامي محمود:

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 191 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر سبتمبر 2024 وذلك بإجمالى 790 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وقال "مرزوق" إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 25 شاب وفتاة ( 11 من الذكور- 14 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم .

وأضاف أن إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 129 مليون جنيه استفاد منها 13478 شاب وفتاة منهم ( 6394 ذكور - 7084 أناث) .

جاءت موافقة وتصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد مرزوق، ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

كما أكد أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وشدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، علي ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها والتأكيد علي منحهم القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات انتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع علي العمل الحر.