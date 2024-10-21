اختلفا على مكان فرش الفاكهة.. جنايات بنها تعاقب المتهم بقتل زميله في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لبائع خضار وفاكهة، لاتهامه بقتل بائع آخر خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب الخلاف على الافتراس بسوق الفاكهة، فسدد خلالها طعنة به بسكين في صدره فسقط غارقا في دمائه، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدي، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8683 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1776 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهم "أنور م أ"، 35 سنة، بائع خضار وفاكهة، مقيم العطارة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 21 / 4 / 2024، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه محمد صابر إبراهيم سيد علي أبو شادي، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلاف بينهما على أولوية الافتراش بسوق الفاكهة، نشبت مشادة فيما بينهما سرعان ما تطورت لمشاجرة على إثرها انعقدت عزيمته على قتله واستل سلاح أبيض "سكين"، وكال له ضربة استقرت بالصدر باستخدام السلاح أنف البيان، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحا أبيض "سكين" بدون ترخيص.