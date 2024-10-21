نجاح عملية استئصال بروستاتا بالمنظار في مستشفى السنبلاوين -صور

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، نجاح فريق طبي من أمهر الجراحين بمستشفى السنبلاوين العام في إجراء عملية لاستئصال البروستاتا لأحد المرضى بالمنظار باستخدام تقنية التبخير بلازما، لافتاً إلى أن هذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بالمستشفي .

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، أن مستشفى السنبلاوين العام استقبلت حالة لشخص مسن يبلغ من العمر 65 عاما بعيادة الجراحة يعانى من تضخم شيخوخي بالبروستاتا و احتباس بولي وعقب عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات المطلوبة، وبناء على النتائج تم اتخاذ قرار استئصال البروستاتا بالمنظار باستخدام تقنية التبخير بلازما.

وأوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى أن هذه أول حالة لاستئصال البروستاتا بالتبخير في مستشفيات صحة الدقهلية وأن الجهاز يقوم باستئصال الجزء المتضخم من البروستاتا داخل العملية وتبخيرها وهي تعطي نتائج مرضية.محذراً من إهمال المريض لتضخم البروستاتا والتي تزيد مع تقدم السن فوق الـ 50 عاما وإهمالها يؤدي الارتجاع على الكلى ويسبب فشل كلوي.

وأعرب وكيل الوزارة، عن شكره لفريق الجراحة وإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى، والدكتور وائل شحاته، استشاري ورئيس قسم المسالك , متمنياً لهم المزيد من النجاح ومطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء، للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.