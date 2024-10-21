حادث مروع على كورنيش الإسكندرية.. إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة| صور

الإسكندرية - محمد عامر:

أصيب 5 مواطنين، صباح اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم مروع بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة ملاكي بمنطقة جليم بطريق كورنيش الإسكندرية، ما تسبب في ارتباك حركة المرور.

تلقى قسم شرطة الرمل أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بدوران جليم بطريق كورنيش الإسكندرية، اتجاه المنشية، ووجود مصابين، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث،

وتبين من المعاينة فقدان سائق أتوبيس تابع لجهاز النقل البري خط "أبو قير – محطة مصر"، السيطرة على عجلة القيادة وتخطيه جزيرة منتصف الطريق وسقوطه فوق سيارة ملاكي رقم "ع و ي 8296" في الاتجاه الآخر المؤدي إلى المنشية ما أدى إلى تحطمها وارتباك حركة المرور.

أسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين من ركاب السيارة الملاكي وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

جري إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.