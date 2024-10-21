زراعة المنوفية: توزيع 54 ألف طن أسمدة على المزارعين

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، اليوم الاثنين، الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ 7 ونصف كيلومتر، حيث شمل تطهير تعاوني بمراكز قويسنا والشهداء وبركة السبع وتلا ومنوف وذلك خلال أسبوع والتي تخدم مساحة 626 فدان، مؤكدًا على استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى الموافقة على استخراج 15 ترخيص تشغيل مصانع ومحلات أعلاف، فيما أجريت 14 معاينات تمهيدًا للسير في إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى المرور الميداني على 43 مركز تجميع ألبان، و40 محل أعلاف وإلغاء ترخيص لمحل أعلاف، وكذا المرور على 2447 فدان من حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، كما عُقد (35) ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية.

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة فقد انتهى توزيع ما يقرب 54 ألف طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة اعتبارا من بداية الصرف للموسم الصيفى في الاول من ابريل 2024 وحتى 30 سبتمبر 2024، مؤكدًا على توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يزيد عن 7132 طن و550 ك يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، فضلاً عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030.