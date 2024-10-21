غدًا الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير في أبو سمبل

أسوان - إيهاب عمران:

تتجه الانظار غدًا الثلاثاء، إلى معبد رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، لمشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة المتمثلة في تعامد أشعة الشمس علي وجه رمسيس الثاني في معبده الكبير بمدينة أبوسمبل، لتعلن عن بداية موسم الزراعة عند القدماء المصريين في ظاهرة فلكية نادرة تحدث مرتين سنويا، يومي 22 أكتوبر و22 فبراير.

وقال أحمد مسعود مدير معبد أبو سمبل، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، تعد من المعجزات الفلكية التي يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان، وتجسد التقدم العلمي الذي وصل إليه القدماء المصريون في علوم الفلك والنحت والهندسة.