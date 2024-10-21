إصابة مواطن خلال عبوره مزلقان سكة حديد في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب مواطن خمسيني، اليوم الاثنين، صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان كوم يعقوب، في مدينة أبوتشت محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد إصابة شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان كوم يعقوب، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة إبراهيم.م.ع، 57 عامًا، مقيم ببلاد المال قبلي بمركز أبوتشت.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.