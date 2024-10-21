تهديد بالفضيحة.. زوج يقضي 5 سنوات خلف القضبان

الفيوم – حسين فتحى:

في خطوة قانونية هامة تؤكد حرص القضاء على حماية المرأة من الجرائم الإلكترونية، قضت محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، بحبس زوج لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه، وذلك بعد أن ارتكب جرائم تهديد وابتزاز بحق زوجته.

أثبتت التحقيقات أن المتهم قام بتهديد زوجته عبر إرسال رسائل تحمل عبارات السب والقذف، بالإضافة إلى تهديدها بنشر صور وفيديوهات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب لها في أضرار نفسية كبيرة وخوف شديد على مستقبلها.

واستند الحكم القضائي إلى الأدلة القوية التي قدمتها النيابة العامة، والتي شملت الرسائل والصور والتسجيلات الصوتية التي تثبت تورط المتهم في ارتكاب هذه الجرائم.

تعود وقائع القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2023 عندما تلقى اللواء ثروت المحلية مدير أمن الفيوم، بلاغا من سيدة تتهم تدعى "ن ر ر" تتهم زوجها "أحمد م أ" مقيم بمدينة سنورس بتهديدها بإرسال رسائل تحمل عبارات السب والتهديد بفضح أمور خادشة للحياء وإرسال صور عنها وهى عارية من الملابس فضلا عن تسجيل صوتى يهدد بنشر تلك الصور على تطبيقات التواصل الاجتماعي "الواتس أب و الفيس بوك" مستخدما ذلك من هاتفه الشخصى، حيث قام بإرسال تلك الرسائل على تليفون زوج شقيقة زوجته وذلك بقصد التشهير بها وتهديدها بالتنازل عن قضايا أسرية سبق أن رفعتها ضده لوجود خلافات زوجية بينهما.

وجرى إحالة البلاغ الى قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الفيوم، وأثبتت التحريات أن الرسائل مرسلة من تليفون المتهم ومن شريحته الخاصة وأن قصده كان ارغام زوجته على التنازل عن القضايا التى رفعتها ضده أمام محكمة الأسرة.