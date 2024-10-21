تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وحققت تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 868 شاحنة و85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 346 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 522 شاحنة و15 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة اليوم الاثنين بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين بوسيددون اكسبريس ودليلة، كما جرى تداول 3300 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1360 راكب بموانيها.