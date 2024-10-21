بشرى سارة للمزارعين.. وصول كميات من تقاوى القمح والشعير لجمعيات جنوب سيناء -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، وصول كميات من تقاوي القمح والشعير عالية الجودة، وتوافرها بالجمعيات الزراعية تمهيدًا لتوزيعها على المزارعين بنصف الثمن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بشأن الاهتمام بكل ما يخص المزارعين، وتوفير ما يلزمهم من المستلزمات الزراعية.

وقال المهندس محمد الشاذلي، مدير إدارة التعاون بمديرية الزراعة، إن المديرية استلمت 500 شيكارة من تقاوي الشعير، وقامت الجمعيات الزراعية باستلام حصصها لتوزيعها على المزارعين وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق مع إدارة التقاوي ومديري الجمعيات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة.

وأوضح مدير إدارة التعاون في تصريح اليوم، أنه جرى استلام 950 شيكارة قمح سخا 95 وجاري توزيعهم على المزارعين، لافتًا إلى أنه يجري توزيع هذه التقاوي بنصف الثمن للمزارعين، وذلك في إطار حرص واهتمام الدولة لتوفير التقاوي بمحافظة جنوب سيناء بأسعار مخفضة تشجيعًا للمزارعين، والتوسع في الزراعة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة على أرض سيناء.