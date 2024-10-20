محافظ الوادي الجديد يبحث التعاون مع إندونيسيا في قطاع التمور (صور)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بحث اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، سُبل تعزيز التعاون مع وفد من دولة إندونيسيا، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال التمور.

جاء اللقاء بالتزامن مع استعدادات المحافظة لإطلاق "معرض الوادي الجديد الزراعي - EGY AGRI" خلال شهر نوفمبر المقبل، وبحضور ممثل عن إحدى كبرى الشركات المصرية المتخصصة في صناعة وتصدير التمور.

ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك لتعزيز الفرص التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

وأكّد الزملوط أن المحافظة تهدف من خلال المعرض إلى تحقيق حضور فعّال على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحدث يُعد فرصة لعقد شراكات وتبادل الخبرات والمعارف بين المستثمرين والمنتجين من الدول المشاركة. كما نوّه بالمشاركة المتميزة لإندونيسيا في النسخ السابقة من الملتقى التسويقي المصري للتمور.