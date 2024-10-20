"عيب تقولوا الكلام ده".. جملة تنهي حياة سائق حاول فض مشاجرة في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي سائق يُدعى "عبدالله السيد" (43 عامًا) مقتله على يد ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقان، بعد تدخله لفض مشاجرة بين طرفين في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

"حرام عليكم .. عيب تقولوا الكلام ده"؛ هكذا بدأت الواقعة بموقف عفوي ونصح من المجني عليه، وسرعان ما انتهت بجريمة مقتله.

تفاصيل الواقعة

تصادف مرور المجني عليه أثناء مشاجرة بين شخصين، وكان في طريقه لتصليح إطارات سيارته.

شاهد النزاع وقرر التدخل لفضه بكلمات تهدئة. "حرام عليكم.. عيب تقولوا الكلام ده". وبالفعل انتهت المشاجرة، وغادر كل طرف إلى طريقه.

تربصوا به أثناء عودته

بعد انتهاء يوم عمله، توقف "عبدالله" لشراء الخبز، لكن فوجئ بالأشخاص الذين تدخل بينهما في الشجار، رفقة شخص ثالث، ينتظرونه وبحوزتهم عصي خشبية (شوم).

وبحسب شهود العيان، حاول المجني عليه تبرير موقفه، قائلاً إنه لم يقصد الإساءة، لكن المعتدين لم يتقبلوا كلامه وانهالوا عليه بالضرب، حيث أصيب بلكمات على رأسه وأماكن متفرقة من جسده.

وفاته متأثرًا بإصابته

رغم إصاباته، تمكن "عبدالله" من العودة إلى منزله، حيث لاحظت زوجته حالته المتدهورة.

سارعت بنقله إلى المستشفى عبر "توك توك"، لكنه طلب العودة إلى المنزل بعد الفحص الطبي.

في طريق العودة، فارق الحياة داخل السيارة.

شهادة الزوجة

بدموع الحسرة، قالت زوجة المجني عليه: "حسبي الله ونعم الوكيل.. قتلوا حبيبي ونور عيني، كل ذنبه أنه تدخل لفض المشاجرة".

وأوضحت أن زوجها أخبر الطبيب قبل وفاته بأن المعتدين ضربوه في منطقة الصدر، وكان يعاني من آلام شديدة.

وأضافت الزوجة أن "عبدالله" لم يتحمل الإهانة والضرب الذي تعرض له، مؤكدة: "عايزة الإعدام للمتهمين في ميدان عام.. ربنا ينتقم منهم".

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق مع المتهمين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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