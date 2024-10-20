ضبط متهمين بقتل طالب في مشاجرة مسلحة شمال قنا



قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت المباحث الجنائية في قنا متهمين بقتل طالب في مشاجرة مسلحة بين أبناء عمومة في قرية المغاربة، التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن قنا بلاغًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع م. و، الذي يبلغ من العمر 12 عامًا، نتيجة إصابته بطلق ناري، وذلك في وقت متأخر من ظهر اليوم الأحد. وقد نتجت المشاجرة عن خلافات حول الميراث بين أبناء العمومة في القرية.

هرعت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على المشاجرة، مما أدى إلى القبض على اثنين من المتهمين، بالإضافة إلى التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقد أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.