محافظ قنا يعلن قرب فتح تراخيص البناء بمدينة الأمل

قنا – عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن قرب فتح باب تراخيص البناء بمدينة الأمل، وذلك بعد استكمال تسليم الأراضي لأعضاء الجمعيات المستحقة. وأوضح المحافظ أنه سيتم منح مهلة شهر إضافي لمن لم يسدد نسبة الـ20% من المستحقات.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده المحافظ لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروع مدينة الأمل، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال المرافق في المدينة، حيث وجه المحافظ بالاستعانة باستشاريين متخصصين لضمان تنفيذ شبكات المرافق بشكل دقيق. وأكد على أهمية مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة، لتسهيل عمليات الصيانة مستقبلاً دون إحداث أضرار بطبقة الأسفلت أو تعطيل حركة المرور، حفاظًا على الطابع الحضاري للمدينة.

كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال البنية التحتية. ووجه بإعداد كراسة شروط تتضمن الاشتراطات البنائية لإرسالها إلى الجمعيات، مع التأكيد على إشراك جمعية المهندسين لوضع نماذج مقترحة لتنفيذ جراجات السيارات والبدرومات.