خلال الخطوبة.. المؤبد لشاب هتك عرض ابنة خاله وهددها بصور فاضحة شمالي قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بالسجن المؤبد غيابيًا على شاب بتهمة هتك عرض طفلة ابنة خاله خلال فترة خطوبتهما، وتهديدها بنشر صور فاضحة لها إذا أخبرت عائلتها في إحدى قرى شمالي محافظة قنا.

ترجع بداية القضية إلى 2022 عندما وجهت الجهات المعنية إلى المتهم محمد.ه، تهمة هتك عرض الطفلة ج، تبلغ من العمر 17 عامًا برضاها خلال فترة خطبتها وتهديدها بصور فاضحة لها إذا فضحت أمره، وبعد فسخ الخطوبة أرسل الصور لأسرتها على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" في إحدى قرى شمال قنا.

تبين بعد التحقيقات أن المجني عليها طفلة لم تكمل ال18 عامًا، وكانت مخطوبة للمتهم 3 أعوام وتربطهما صلة قرابة ابنة خاله، وبعد فسخ الخطوبة قام بإرسال صور خادشة لها لأسرتها فاعترفت لهما أنه قام بهتك عرضها داخل منزلهم خلال فترة الخطوبة وهددها بصورها إذا فضحت أمره.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي والتي قضت بالسجن المؤبد على المتهم بتهمة هتك عرض ابنة خاله الطفلة خلال فترة خطبتها في إحدى قرى شمال قنا.