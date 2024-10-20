حملة لإزالة الإشغالات من شاطئ اللاجونا في دهب (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة لإزالة الإشغالات من شاطئ اللاجونا، متضمنة إزالة التندات والخيام التي نصبها زوار المدينة دون تصاريح رسمية.

قاد الحملة اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، بمشاركة مسؤول الإشغالات ورؤساء القطاعات وشركة النظافة.

أفاد رئيس المدينة بأنه جرى إزالة أكثر من 60 خيمة وتندة، إضافة إلى تنفيذ حملة نظافة شاملة لإزالة آثار الإشغالات، واستغرقت الحملة نحو ساعتين.

وأكد المسؤول استمرار تنفيذ هذه الحملات، مشددًا على عدم السماح بإقامة إشغالات على الشواطئ مستقبلًا.

كما دعا مرتادي الشاطئ إلى الحفاظ على نظافته، مشيرًا إلى أن دخول الشاطئ متاح للجميع مجانًا.