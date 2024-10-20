إعلان

حملة لإزالة الإشغالات من شاطئ اللاجونا في دهب (صور)

05:46 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إزالة الاشغالات
  • عرض 6 صورة
    رفع الاشغالات بمنطقة اللاجونا
  • عرض 6 صورة
    متابعة الحملة
  • عرض 6 صورة
    رئيس المدينة يتابع الحملة
  • عرض 6 صورة
    حملة الاشغالات والنظافة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة لإزالة الإشغالات من شاطئ اللاجونا، متضمنة إزالة التندات والخيام التي نصبها زوار المدينة دون تصاريح رسمية.

قاد الحملة اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، بمشاركة مسؤول الإشغالات ورؤساء القطاعات وشركة النظافة.

أفاد رئيس المدينة بأنه جرى إزالة أكثر من 60 خيمة وتندة، إضافة إلى تنفيذ حملة نظافة شاملة لإزالة آثار الإشغالات، واستغرقت الحملة نحو ساعتين.

وأكد المسؤول استمرار تنفيذ هذه الحملات، مشددًا على عدم السماح بإقامة إشغالات على الشواطئ مستقبلًا.

كما دعا مرتادي الشاطئ إلى الحفاظ على نظافته، مشيرًا إلى أن دخول الشاطئ متاح للجميع مجانًا.

حملة إزالة الاشغالات شاطئ اللاجونا جنوب سيناء دهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إحالة سائق للمفتي بتهمة قتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها في شبين القناطر

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة