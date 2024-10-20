إعلان

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام محطة قطار بالقليوبية

04:44 م الأحد 20 أكتوبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق نوى - شبين القناطر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعدد من المواطنين أمام محطة قطار نوى.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقل المصابين للمستشفي، وتم التحفظ علي السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بوقوع حادث تصادم علي طريق نوي شبين القناطر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، أمام محطة القطار، ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بعدد من المواطنين على طريق نوى - شبين القناطر، أمام محطة قطار نوي، بسبب عدم وجود فرامل بالسيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتم التحفظ علي السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم محطة قطار القليوبية مركز شرطة شبين القناطر محطة قطار نوى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش سبل التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة