إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام محطة قطار بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق نوى - شبين القناطر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعدد من المواطنين أمام محطة قطار نوى.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقل المصابين للمستشفي، وتم التحفظ علي السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بوقوع حادث تصادم علي طريق نوي شبين القناطر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، أمام محطة القطار، ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بعدد من المواطنين على طريق نوى - شبين القناطر، أمام محطة قطار نوي، بسبب عدم وجود فرامل بالسيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتم التحفظ علي السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.