دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف المنصورة -صور

الدقهلية- رامي محمود:

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد المستشار مصطفى سمرة القائم بأعمال المحامي العام الأول رئيس الاستئناف، والمستشار فخري خيريالبسيوني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، والمستشار أحمد فتح البابظ المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، خلال فعاليات افتتاح الدورة التدريبية المقامة للسادة أعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف المنصورة، في الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر 2024، والتي تستضيفها جامعة المنصورة، داخل كلية الهندسة.

حضر افتتاح فعاليات الدورة التدريبية الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

كما شارك فى الجلسة الافتتاحية الدكتور شريف مسعود بدوي قائم بعمل عميد كلية الهندسة، الدكتور أميرة يسن هيكل وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب الدكتور شريف خاطر بأعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة والمشاركين في الدورة التدريبية، وأكد أهمية العلم والاطلاع والتدريب المستمر في مواكبة كل ما هو جديد في مجال القانون وتطبيقات العدالة، وأهمية الإستفادة من الخبرات والبناء عليها، متمنياً للمشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية نحو إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، معبرا عن فخره أن يكون أحد قيادات النيابة العامة من خريجى كلية الحقوق جامعة المنصورة.

ووجّه المستشار مصطفى سمرة القائم بأعمال المحامي العام الأول رئيس الاستئناف، الشكر لجامعة المنصورة لاستضافة الدورة التدريبية في إطار التعاون بين النيابة العامة وجامعة المنصورة ، و المساهمة في توفير اللوجستيات المطلوبة لعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابة بشكلٍ عام، وحرص إدارة الجامعة ممثلة في الأستاذ الدكتور شريف خاطر على تنسيق تلك الدورة التدريبية.

تتضمن الدورة التدريبية عددًا من المحاضرات التدريبية حول التفتيش، وقضايا الطفل، وأمن الدولة العليا، وقضايا الشؤون الضريبية والاقتصادية، والشئون الاقتصادية وغسيل الأموال.