نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.. شاهد الأجواء على شواطئ بورسعيد -فيديو وصور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، نشاطا ملحوظا للرياح، اليوم الأحد، بالتزامن مع ارتفاع أمواج البحر ما بين متر إلى مترين - بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وأغلق معظم أصحاب الكافتيريات المطلة على الشاطئ الشماسي المقابلة لهم، في الوقت الذي جمعوا فيه المقاعد بينما ظلت باقي المقاعد على الشاطئ خاوية من المواطنين، بسبب الإقبال الضعيف على الشاطئ.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يتراوح ارتفاع أمواج البحر المتوسط ما بين متر إلى مترين يصاحبها نشاط الرياح على كافة الأنحاء.