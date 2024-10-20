رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، بطلقات نارية في نشوب مشاجرة بين سيدة وأحد أقاربها في نجع سعيد التابع لمركز دشنا محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع عامل بطلقات نارية طائشة في نجع سعيد، مركز دشنا.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع م.ص، يبلغ من العمر 42 عامًا، بطلق ناري طائش إثر مشاجرة بين سيدة وأقاربها أصيب خلال مروره في الشارع داخل نجع سعيد مركز دشنا.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.