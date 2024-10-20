واقعة دهس عامل الدليفري.. قرار جديد من محكمة جنايات الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة متهمًا يحمل جنسية إحدى الدول العربية لجلسة 19 نوفمبر للمرافعة، لاتهامه بضرب أفضى إلى موت، وذلك في واقعة دهس أحمد سعيد، عامل الدليفري بمنطقة سموحة.

صدر القرار برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق، والمستشار تامر محمد علاء الدين، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.

وتعود بداية القضية رقم 15517 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث دهس سيارة لشاب بمنطقة سموحة.

وتبين من الفحص تصادم سيارة تحمل لوحات معدنية "جمارك" ويتبعها أخرى بسيارة تاكسي بالشارع المشار إليه بعد منتصف الليل، وتعديا قائديها على سائق التاكسي وحاولا الهرب من موقع الحادث.

ووفقًا لشهود عيان قاد المتهم السيارة بسرعة جنونية واصطدمت بالمجني عليه "أحمد سعيد" عامل دليفري أثناء توقفه على جانب الطريق وسحله لمسافة تزيد عن 500 متر ما أدى إلى إصابته ووفاته بعد أيام من نقله إلى المستشفى.

تحرر المحضر رقم 15517 جنح سيدي جابر وألقي القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.