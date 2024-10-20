فرص عمل جديدة للشباب في الشرقية برواتب مجزية.. الشروط والتفاصيل

الشرقية - مصراوي:

أعلنت محافظة الشرقية عن توافر فرص عمل في شركات القطاع الخاص للفئات العمرية بدءا من 18 وحتى 50 عاما على أن يتم تحديد الراتب بعد المقابلة بمدن المحافظة.

وأشار المحافظة إلى أن الوظائف الخالية هي: مساعد شيف، وأخصائي تمويل بمؤسسة خيرية، وعمال انتاج، وفني لحام، عمال مخازن، وعمال انتاج، ومحاسبين، وكيميائيين، وسائقين، فني صباغة، وأفراد أمن، ومعلمين بمدارس خاصة، وكاشير وجزارين .

وأوضحت محافظة الشرقية، أن المتقدم للوظيفة يمكنه الالتحاق بها سواء حاصل على مؤهل عال أو متوسط أو بدون مؤهل حسب الوظيفة المتقدم لها وبناء عليه يتم تحديد الراتب.