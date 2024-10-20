جامعة الزقازيق تعقد ندوة تعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر

الشرقية - مصراوي:

عقد مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بجامعة اليوم الأحد، ندوة تعريفية لبرنامج رواد وعلماء مصر (المرحلة الثانية)، وذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، والدكتور مروة مصيلحى مدرس مساعد بكلية التجارة وعضو مركز إدارة المشروعات بالجامعة ومنسق البرنامج، والدكتور ماجد أبو هاشم عضو مكتب التايكو، والدكتور محمد لطفى مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، والدكتور أيمن بدراوى مدير وحدة ريادة الأعمال بالجامعة، بالإضافة إلى حضور منتسبي الجامعة فى تخصصات الصيدلة والهندسة والعلوم والتجارة.

من جانبه، أكد الببلاوي، أن هذا البرنامج يعد من أهم المشاريع التي يمكن للجامعة أن تحقق من خلاله دورها كمؤسسة تعليمية في خدمة المجتمع المصري من خلال بناء قوة عاملة أكثر شمولاً وقدرة على دعم القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في مصر مما سيكون له أثر إيجابي على المجتمع المصري من حيث دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن البرنامج يعمل على تعزيز التنوع وخلق الفرص لاسيما للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة .

كما أفاد أحمد عسكورة، بأن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، من خلال توفير فرص منح دراسية لبرامج الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراه، ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وذلك في المجالات التي تتوافق مع رؤية الدولة التنموية، مع التركيز على تمكين المرأة والشمول للأشخاص ذوي الإعاقة وهي (السياحة والثقافة والتراث، والصناعة، والتجارة والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والصحة العامة بالتركيز على إدارة المستشفيات)، بالإضافة إلى قطاعي(التغير المناخي، والتكنولوجيا).

جدير بالذكر، أن المرحلة القادمة ستتضمن استيفاء استمارات التقديم من الأفراد المهتمين من الجامعة بالانضمام للبرنامج والاطلاع على استمارة التقدم والاشتراك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا