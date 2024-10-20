360 موظفًا بالشرقية يتلقون تدريبًا على لغة الإشارة

الشرقية - مصراوي:

شهدت محافظة الشرقية اليوم انطلاق فعاليات دورة تدريبية موسعة تستهدف 360 موظفًا من مختلف القطاعات الحكومية، لتأهيل الموظفين على أساسيات لغة الإشارة والإرشاد الأسري والتثقيف الصحي، مما يساهم في تسهيل التعامل مع أفراد المجتمع من ذوي الهمم وتقديم خدمات أفضل لهم.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستهدف إتاحة فرصة للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف.

وأشاد المحافظ، بدور لجنة شئون ذوى الهمم بالديوان العام لتنظيم عدة دورات لتدريب موظفي المراكز والمدن والمراكز التكنولوجية والمتعاملين مع الجمهور وطلبة معهد الخدمة الإجتماعية وموظفى مديريات الخدمات على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع متحدى الإعاقة وذلك لبناء جسر من التواصل الفعّال بين المجتمع وذوي الهمم لضمان نجاحهم وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم.

وفى هذا الصدد أناب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لحضور إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها لجنة شؤون ذوي الهمم بديوان عام المحافظة.

وأشارت نائبة المحافظ لأهمية تدريب موظفي المراكز و المدن ومديريات الخدمات على لغة الإشارة لسهولة التواصل مع الجمهور من الصم وضعاف السمع وفهم حاجاتهم وتلبية مطالبهم ، للحد من الضغوط الداخلية والنفسية والخوف والإحباط التي تصيب من يعانون من عدم الكلام والسمع عندما لا يجدوا من يفهمهم ، كما أشادت النائبة بدور وحدة حماية الطفل في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه الأطفال.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا ربيع رضوان مقرر لجنة ذوى الهمم بالديوان العام أن الدورة التدريبية لتدريب 360 موظف من المراكز والمدن ومديريات الخدمات على أساسيات لغة الإشارة يجري تنظيمها على مدار خمسة أيام ، بداية من اليوم الموافق 20 أكتوبر وحتى 24 أكتوبر الجاري ويتم تنظيمها في أربعة أماكن متفرقة بالمحافظة كالتالى :-

1- مكتبة مصر العامة لتدريب (150) موظف من (ديوان عام محافظة الشرقية - حى أول - حى ثان الزقازيق - مدينة القنايات - مركزي ديرب نجم وأبوحماد - مديريات الخدمات - شبكة الكهرباء).

2- مركز التنمية الشبابية بمركز بلبيس لتدريب (73) موظف من مراكز ( منيا القمح -بلبيس - مشتول السوق مديريات الخدمات - شبكة الكهرباء).

3- مركز التنمية الشبابية بمركز فاقوس لتدريب (60) موظف مركزي (الحسينية وفاقوس) - ومدن (القرين ومنشأة أبوعمر وصان الحجر) - مديريات الخدمات - شبكة الكهرباء.

4- مركز التنمية الشبابية بمركز أبوكبير لتدريب (78) موظف من مراكز (أبوكبير وههيا - الإبراهيمية - كفر صقر - أولاد صقر- مديريات الخدمات - شبكة الكهرباء).

، ويشمل برنامج الدورة التدريب على (لغة الإشارة – الثقافة الصحية - الدمج التعليمى -المساندة النفسية لذوي الهمم وأسرهم ) بالإضافة لشرح الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الهمم والمخاطر التي يتعرض لها الطفل.

ويحاضر في الدورة نخبة من المتخصصين في لغة الإشارة من إدارة التربية الخاصة وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم ومسئولي التثقيف بمديرية الصحة بالشرقية ومديرة وحدة حماية الطفل بالديوان العام.