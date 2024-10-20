وفد أسترالي يزور منطقتي تونا الجبل وتل العمارنة بالمنيا -صور

المنيا- جمال محمد:

استقبلت محافظة المنيا، اليوم الأحد، وفداً استرالياً لزيارة المناطق الآثرية بمركز ملوي، وزار الوفد منطقتي تل العمارنة، وتونا الجبل، أحد أبرز المناطق الأثرية في صعيد مصر.

من جانبه قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إن المحافظة تشهد حالة من الرواج السياحي مؤخراً، بما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المنيا كوجهة سياحية عالمية، ونعمل جاهدين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للزوار وضمان تجربة سياحية مميزة."

ووجه المحافظ، بتيسير كافة المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحي الجاذب، وتقديم الهدايا التذكارية والسياحية لهم، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز البرامج السياحية التي تتيح للزوار فرصة استكشاف التاريخ الغني والمعالم الأثرية الفريدة التي تتميز بها المحافظة.