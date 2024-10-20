ختام دورة تدريبية في رأس سدر حول إنتاج الأعلاف بالمناطق الصحراوية -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

اختتم مركز بحوث الصحراء، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية القطرية بعنوان: "التطبيقات الحديثة في إنتاج وتصنيع الأعلاف وتعظيم الاستفادة من الموارد البيئية في المناطق الصحراوية " التي أقيمت بمحطة رأس سدر التابعة للمركز بجنوب سيناء، وذلك تحت رعاية فاروق علاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء.

وجرى تنظيم الدورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ضمن جهود المنظمة لدعم القدرات المؤسسية في القطاع الزراعي والاستزراع السمكي في الوطن العربي، بحضور الدكتور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة، والدكتور كامل مصطفى، رئيس مكتب المنظمة الإقليمي في مصر.

وشارك في الدورة 30 مهندسا زراعيا من خريجي كليات الزراعة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وصغار المربين والجمعيات الزراعية من محافظة جنوب سيناء، بهدف نشر المعارف الحديثة بتصنيع الأعلاف ذات القيمة الغذائية المرتفعة، ومحاولة المساهمة في تقليل الفجوة بين الإنتاج والمستهلك من أعلاف الدواجن والأسماك والماشية، ومشاركة المجتمع المدني بتقديم الدعم الفني للتحفيز على إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة في هذا المجال، والتعريف بأهم المخرجات البحثية في مجالات الإنتاج والتصنيع.

وتضمن البرنامج التدريبي موضوعات التغذية الحديثة للدواجن وتأثير الإضافات الغذائية على مناعتها تحت الظروف الصحراوية، واستخدام المصادر العلفية البديلة، وطرق الحفظ والتصنيع، إضافة إلى التحاليل الكيميائية للأعلاف وأهميتها في تحسين الأداء الإنتاجي للحيوانات.