ضبط أعلاف ومواد غذائية مجهولة المصدر في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن تحرير 65 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 12 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 13 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و 19 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و 5 محاضر لعدم وجود ميزان حساس، وسجل زيارات، وتوقف عن ممارسة النشاط، و محضرين لتجميع 25 جوال بغرض التربح غير المشروع.

كما ضبطت الحملة 15 جوال سماد يوريا مدعم محظور تداولها خارج منافذ وزارة الزراعة، فضلا عن التحفظ على 50 عبوة زيت تمويني، و 50 كجم سكر قبل تداولها في السوق السوداء، فضلا عن ضبط 2 طن أعلاف، و 500 كجم مكرونة، و 5 طن أرز، و1 طن زيوت طعام مجهولة المصدر.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.