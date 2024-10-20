حيلة فاشلة لسرقة معاش زوجته.. القبض على رجل متنكر بـ"زي نسائي" فى الشرقية

الشرقية - مصراوي:

في واقعة غريبة الأطوار سقط شاب أربعيني في قبضة الأمن بمحافظة الشرقية، لارتدائه ملابس نساء "نقاب وجلابية سودا" محاولا انتحال هوية زوجته لاستخراج شريحة هاتف محمول باسمها دون علمها، بينما تم القبض عليه وتسليمه للجهات الأمنية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بضبط "م.ا" البالغ 41 عام من العمر، مرتديا ملابس نسائية، إذ كان في أحد فروع شركات الهاتف المحمول بمدينة أبو كبير، محاولا استخراج شريحة هاتف باسم زوجته ليتمكن من استخراج فيزا كارت للحصول على معاشها المخصص لها من قبل برنامج "تكافل وكرامة" من وزارة التضامن الاجتماعي.

وكان الموظف بفرع شركة الاتصالات قد ساوره الشك بشأن الشخص، فألقى القبض عليه وتم تسليمه للجهات المعنية بمركز شرطة أبو كبير، وأفاد الشخص منتحل اسم زوجته، أنه حاول استخراج شريحة هاتف باسمها ليتمكن من الحصول على فيزا كارت للحصول على المعاش، وتحرر محضر قانوني بالواقعة برقم 18028 سنة 2024 وتم تسليمه لحين إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.