بالصور.. مدينة أبوسمبل تتزين لاستقبال زوار مهرجان تعامد الشمس

أسوان - إيهاب عمران:

قبل ساعات من إنطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بقدس الأقداس، تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان إستعدادات مدينة أبوسمبل لإستقبال الحدث العالمى تمهيدا لاستضافة الآلاف من الأفواج السياحية والزائرين المصريين.

وكثفت الوحدة المحلية للمدينة بقيادة سيد سعدى، أعمال النظافة العامة، مع تركيب الأعلام و البانرات داخل الميادين والشوارع الرئيسية ، علاوة على رفع كفاءة الطريق الرئيسى من المطار إلى معبدي أبو سمبل بطول 5 كم من تشجير وتطوير وتجميل ودهانات وإنارة.

وكلف محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل استمرارية ٩ فرق فنون شعبية وتراثية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة لعروضها على مسارح ١٠ مواقع ثقافية منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، لتختتم عروضها داخل مدينة أبو سمبل السياحية تواكبا مع الاحتفال بتعامد الشمس.