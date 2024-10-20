شرم الشيخ تحتفي بمرضى سرطان الثدي.. مهرجان رياضي وفني يجمع مصريين وأجانب -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلق قطاع سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ عدة فعاليات رياضية وفنية، احتفالًا بشهر التوعية بسرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر له، إضافة إلى تزين ميادين القطاع باللون الوردي للمشاركة في هذا الشهر بفعاليات مميزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بهية لمكافحة سرطان الثدي.

قال رامي رزق الله، مسئول قطاع سوهو سكوير، إنه جرى إطلاق مهرجانًا رياضيًا فنيًا، بمشاركة أكثر من 300 شاب وفتاة مصريين وجانب من زوار المدينة، وجميعهم ارتدوا تيشرتات وردي، مشيرًا إلى أن الفعاليات تضمنت ماراثون للجري، وآخر لركوب الدراجات، إضافة إلى تقديم فقرات فنية، كما قام الشباب بالتجول داخل القطاع وهم يدقون الطبول كإشارة تدل على خطر سرطان الثدي.

وأوضح مسئول قطاع سوهو في تصريح اليوم، أنه جرى أيضًا تنظيم ندوات للتوعوية عن سرطان الثدي من خلال إلقاء الضوء على المرض، وسبل الوقاية منه وضرورة الكشف المبكر للسيدات، مؤكدًا أن مؤسسة "بهية" اعتادت إطلاق عدد من المبادرات في شهر التوعية بسرطان الثدي في القطاع وتنفيذ ماراثون خيرى بهدف التوعية بخطر هذا المرض، وليصل تأثير هذه المبادرات إلى جميع فئات المجتمع، ويكون حجم التوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر عنه كبيرًا ليُحدث تغييرًا ملحوظًا وملموسًا.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات التي تقام خلال شهر أكتوبر من كل عام تسلط الضوء على قضية هامة تمس عدد كبير في مصر والعالم بأكمله، وهو مرض سرطان الثدي الذي يؤثر على حياة واحدة من أصل ثمان سيدات وفقًا للإحصائيات العالمية الحديثة، وهذه الإحصائيات تؤكد على أهمية الكشف المبكر لزيادة نسب الشفاء.

وأكد أن السائحين من مختلف جنسيات العالم شاركوا في الفعاليات المختلفة، وأعربوا عن سعادتهم باهتمام ووعي الشعب المصري بهذه القضية الهامة، وحرصه على إلقاء الضوء عليها، وزيادة وعي الفتيات في سن مبكر للوقاية من خطر هذا المرض.

جديد بالذكر، أن العالم يحتفل في أكتوبر بشهر التوعية بسرطان الثدي، ويهدف هذا الاحتفال إلى نشر الوعي بسرطان الثدي، وهو من أنواع السرطان الشائعة بين السيدات، حيث تتطور الخلايا السرطانية في أحد الثديين أو كليهما، ويجري خلال الاحتفال توضيح العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، والخطوات اللازمة التي يجب اتباعها لتقليل مخاطر الإصابة بالمرض.