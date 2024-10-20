استعدادات مكثفة في طور سيناء لمواجهة موسم الأمطار- صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

وجه الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستعداد لموسم السيول، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر السيول وسوء الأحوال الجوية المحتملة خلال الموسم الشتوي.

وقال علي حماده، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى الانتهاء من تطهير مخرات السيول، وتمهيد الطريق المؤدى إلى وادى عريق لتسهيل وصول الخدمات لمواطنيه في حالة حدوث أي طوارئ، مؤكدًا أنه جاري متابعة كافة إحداثيات السيول بجميع المناطق الواقعة في نطاق المدينة، لتأمينها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السيول.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، إنه جرى التنسيق مع رؤساء الأحياء والقرى ، والمديريات الخدمية "الصحية، الإدارة المركزية للموارد المائية والري، الأمن، الطرق والنقل، الكهرباء، التضامن الاجتماعي ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي"، لرفع حالة الاستعداد، وتشكيل لجان وإعداد جداول زمنية للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول "مخرات السيول، البرابخ، السدود، الحواجز، البحيرات الصناعية" ومتابعه حالتها.

وأكد أنه يتم إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للأعمدة والوصلات الكهربائية وأكشاك الكهرباء، وإحكام غلقها لمنع حدوث الصاعق الكهربائي حفاظًا على الأرواح وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرف عمليات بالوحدة المحلية لمتابعة الموقف بصفة مستمرة، والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع التأكيد على إرسال البلاغات الدورية على مدار الساعة والعاجلة في حينه، إضافة إلى متابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار، وكذا تنبؤات هيئه الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار.

ولفت إلى أن محافظ جنوب سيناء، وجه بحصر إمكانيات المستشفيات ونقاط إسعاف، ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة، والمعدات الثقيلة حكومية وغير حكومية، وتشكيل فرق الطوارئ والتدخل السريع، وموافاة مركز إدارة الأزمات بالمحافظة، إضافة إلى مراجعة موقف السلع التموينية والأساسية بكل مدينة، والتأكد من وجود كميات احتياطية لمواجهة أي طوارئ تحدث، ووضع خطة لأسلوب إخلاء المواطنين من الأماكن المعرضة لخطر حدوث السيول، وتجهيز أماكن معسكرات إيواء لها.