خذوا احتياطاتكم.. قطع الكهرباء غدًا الأحد في ثلاث محافظات (الأماكن والمواعيد)

كتب - فادي الصاوي:

في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الكهربائية، أعلنت شركات الكهرباء والوحدات المحلية في ثلاث محافظات عن قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق لإجراء أعمال صيانة دورية، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الانقطاع على الحياة اليومية للمواطنين، حيث سيتعين عليهم التعامل مع انقطاع الكهرباء عن المنازل والشركات والمؤسسات.

3 ساعات فى السنبلاوين

البداية من محافظة الدقهلية، حيث أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، فصل التيار الكهربائي عن بعض المغذيات يوم غداً الأحد 20/10/2024 م من الساعة 7 السابعة صباحاً حتي الساعة 10 العاشرة صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

والمناطق المتأثرة بعملية القطع هي: "ميت غريطة - شبرا قباله - عزبة عبد الملاك البحرية - عزبة فضه، التمد الحجر - المخزن الحصاينة، "الحصاينة - عزبة العمدة - عزبة جاك - عزبة حسن عبد الله".

4 ساعات فى غرب المنصورة

كما أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، فصل التيار الكهربائي غدا الأحد بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة في أماكن متفرقة، وتوقيتات مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وبحسب بيان حي غرب المنصورة، فإن المناطق المتأثرة هي: شارع سامية الجمل، أولاد طه، امتداد الأديب، وأهابت رئاسة الحى بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمنطقة التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

4 ساعات فى شمال سيناء

وفي شمال سيناء، أعلنت شركة الكهرباء هناك، اعتزامها فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في مدينة العريش غدا الأحد للصيانة الدورية، لمدة 4 ساعات متتالية من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا.

وذكرت أن المناطق المتأثرة هي: المجلس القديم والقصاص والقرماني وشارع المكاتب.

5 ساعات متصلة فى المنيا

وفي محافظة المنيا، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا، قطع التيار الكهربائي عن مركز ديرمواس، غدًا الأحد لمدة 5 ساعات متصلة، لإجراء أعمال الصيانة الدورية لجميع لوحات توزيع الكهرباء، وذلك بدءًامن الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية لجميع لوحات توزيع الكهرباء.

وأشارت الوحدة المحلية، إلى أن مناطق التأثر بالانقطاع تشمل: المخابز ومجلس المدينة ومركز الشرطة والمركز الطبي والمستشفى التخصصي بمدينة ديرمواس، وأهابت بالمواطنين في المناطق المتأثرة، باتخاذ اللازم قبل انقطاع التيار الكهربائي، مثل إطفاء الأجهزة الكهربائية، وحفظ المواد الغذائية التي تتطلب التبريد.