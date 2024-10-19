بذور الأمل.. رئيس بحوث الصحراء يتفقد مشروع بنك الجينات النباتية برأس سدر

جنوب سيناء - رضا السيد :

أجرى الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء، تابع خلالها محطة بحوث رأس سدر والتجمعات التنموية بمدينة الطور، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتطوير سيناء.

وتفقد رئيس مركز بحوث الصحراء، أعمال التطوير الجارية بمحطة بحوث رأس سدر، والتي تتضمن إنشاء بنك جينات جديد لحفظ وصيانة الأصول الوراثية للنباتات الصحراوية، إضافة إلى متابعة التجارب البحثية في مجال تحلية المياه والإنتاج الحيواني والداجني.

كما تفقد أعمال الفرق البحثية التابعة للمركز في التجمعات التنموية بمدينة الطور، والتي تعمل على حصر وتصنيف التربة لتحديد أفضل الاستخدامات الزراعية للأراضي.

وأكد مدير مركز بحوث الصحراء، أهمية هذه الدراسات في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتطوير الزراعة في المنطقة، وأهمية إنشاء المراكز الخدمية الزراعية في سيناء، والتي تساهم في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتوفير المستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن مركز بحوث الصحراء يعمل على تطوير هذه المراكز لتكون نواة للتنمية الزراعية المستدامة في المنطقة.

وأوضح أن مركز بحوث الصحراء يولي اهتماماً كبيراً بتنمية سيناء، ويقدم كافة الإمكانيات والخبرات لدعم جهود التنمية الزراعية في هذه المنطقة الحيوية.