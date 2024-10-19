"حذاء بلاستيك يولد شرارة أمل".. طبيب بالشرقية يطلق مبادرة لعلاج الفقراء مجانًا -صور

كتب - فادي الصاوي:

في واقعة إنسانية مؤثرة، أطلق الدكتور يحيى النجار، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمحافظة الشرقية، مبادرة طبية مجانية للفقراء والمساكين، بعد أن هزته قصة امرأة فقيرة جاءت إليه لطلب العلاج.

وكتب الدكتور يحيى على روشته الطبية عبارة مؤثرة قال فيها: "عندما تقف امرأة فقيرة بحذاء بلاستيك بعيادتي ونأخذ منها في خمس دقائق أجرة أسبوع زوجها، فهذا عمل تستحي منه الإنسانية، لذلك الكشف بعيادتي على الفقير والطفل واليتيم مجانا ويرجى الاتصال قبل الحضور حفاظا على حياء المريض وخصوصيته"، بعدها ترك أرقام عيادته.

وانتشر منشور الدكتور يحيى على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، وحظي بإعجاب وتقدير كبيرين من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أثنى الجميع على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، واعتبروها نموذجاً يحتذى به للأطباء والمهنيين في مختلف المجالات.

وكان طبيب الشرقية نشر صورة يوم 10 أكتوبر الجاري، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر فيه ملصقا على حائط، يتضمن العبارة التالية: "إذا كنت ترغب ولا تملك ثمن الكشف فلا تخجل أن تطلبه مجاني فهذا حقك وهذا واجبي ولا تنسى أن تطلب مشروبك المفضل من السكرتيرة".

جدير بالذكر أن الدكتور يحيى النجار، حصل على لقب الطالب المثالي على مستوى جامعتي عين شمس والزقازيق عامي (2003 - 2004)، والتحق بالعمل بوزارة الصحة ومديرية الصحة بالشرقية، كما عمل بمستشفيات الحسينية وفاقوس والقرين وأولاد صقر والأحرار وعمل بالمركز الطبى الأنجيلى بالقاهرة، ومستشفيات الساحل التعليمى والمطرية التعليمى بالقاهرة، ومستشفى الإسماعيلية العام.