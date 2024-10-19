إعلان

السيارة سقطت في الترعة.. ماتت الأم وابنها والأب نجا من الموت بالغربية

08:27 م السبت 19 أكتوبر 2024

ماتت الأم وابنها والأب نجا من الموت بالغربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية عطف أبو جندي، التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، مصرع ربة منزل ونجلها، وأصيب زوجها إثر انقلاب سيارة داخل ترعة القاصد علي طريق محلة منوف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بانقلاب سيارة ملاكي، علي طريق "محلة منوف - طنطا" كان يستقلها عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها 3 أشخاص من أسرة واحدة داخل ترعة القاصد علي طريق "محلة منوف - طنطا" أسفر عن وفاة ربة منزل تدعي "كريمة شوقي الشاذلي" ونجلها "أدام ياسر زيد" وإصابة زوجها "ياسر زيد".

وجرى نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتي، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

FB_IMG_1729330334365

قرية عطف أبو جندي الغربية مصرع ربة منزل ونجلها انقلاب سيارة داخل ترعة طريق محلة منوف مديرية أمن الغربية قوات الإنقاذ النهري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ جنوب سيناء يدرس تنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بنويبع

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة