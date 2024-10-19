السيارة سقطت في الترعة.. ماتت الأم وابنها والأب نجا من الموت بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية عطف أبو جندي، التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، مصرع ربة منزل ونجلها، وأصيب زوجها إثر انقلاب سيارة داخل ترعة القاصد علي طريق محلة منوف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بانقلاب سيارة ملاكي، علي طريق "محلة منوف - طنطا" كان يستقلها عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها 3 أشخاص من أسرة واحدة داخل ترعة القاصد علي طريق "محلة منوف - طنطا" أسفر عن وفاة ربة منزل تدعي "كريمة شوقي الشاذلي" ونجلها "أدام ياسر زيد" وإصابة زوجها "ياسر زيد".

وجرى نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتي، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.