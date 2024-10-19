للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف الأجرة

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، مجمع مواقف الأجرة بمدينة قنا، للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

شدد محافظ قنا، علي السائقين العاملين بجميع الخطوط ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة من المحافظة والتي تم وضعها بمكان ظاهر بمدخل الموقف، موضحا إنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير، وذلك لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وقال "عبد الحليم" أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة قنا، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم تلقي اى بلاغات من قبل المواطنين.

ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف، مع وضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة.

كما ناشد محافظ قنا، المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود ، من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 ).