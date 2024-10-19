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كأنهم نجوم تتلألأ.. مسيرة 270 حافظًا للقرآن تسحر أنظار أهالي المنيا -فيديو وصور

06:17 م السبت 19 أكتوبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    مسيرة 270 حافظًا للقرآن
  • عرض 4 صورة
    مسيرة 270 حافظًا للقرآن
  • عرض 4 صورة
    مسيرة 270 حافظًا للقرآن
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المنيا- جمال محمد:

نظم أهالي قرية إعطو التابعة لمركز بني مزار محافظة المنيا، بالتعاون مع جمعية عباد الرحمن لتحفيظ القرآن الكريم، مسيرة حاشدة، عصر اليوم السبت، لتكريم 270 طفلا من البنين والبنات من حفظة القرآن الكريم، بمختلف الأعمار السنية.

وفي مشهد مهيب جابت المسيرة أرجاء القرية لمدة ساعة كاملة، بعد أن ارتدى البنين العمة والقفطان، والفتيات الحجاب والتيجان فوق روؤسهن، رافعين أيديهم جميعاً بالمصاحف، كما جرى تعليق لافتات بشوارع القرية تحمل أسماء وصور الأطفال المكرمين.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات: " الله أكبر - القرآن حياتنا- بالقرآن نحيا "، وسط إطلاق الزغاريد من السيدات المشاركات في المسيرة، وأخريات من شرفات المنازل.

ويحرص أهالي قرية إعطو على تنظيم تلك الاحتفالية الكبيرة لأبنائهم لتحفيزهم على حفظ كتاب الله، إذ ينتشر بالقرية مدارس تحفيظ القرآن للكبار والصغار.

حفظة القرآن قرية إعطو المنيا
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