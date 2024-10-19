عباد الشمس تزين صحراء جنوب سيناء.. نجاح زراعة مستدامة في قرية الوادي

جنوب سيناء - رضا السيد:

زينت نباتات عباد الشمس صحراء جنوب سيناء، بعد نجاح تجربة زراعتها بمزارع قرية الوادي التابعة لمدينة الطور، للعام الثالث على التوالي، ليصبح أحد المحاصيل الزراعية الأساسية لقدرته على تحمل نسبة ملوحة المياه، إضافة إلى كونه ذات عائد اقتصادي كبير للمزارعين.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، إن نباتات عباد الشمس تتكيف مع مختلف الظروف البيئية وخصائص التربة بشكلٍ فعال، ولديه القدرة على تحمل الجفاف والصقيع والحرارة، و تجود زراعته على أرض المحافظة، ويعد ذات عائد اقتصادي كبير بالنسبة للمزارعين، لذا بدأت زراعته تنتشر في جنوب سيناء خلال الفترة الحالية.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن التربة بجنوب سيناء بكر وتصلح لزراعة لكثير من المحاصيل الزراعية، ولكن يفضل زراعة المحاصيل التي تتناسب مع نسبة ملوحة المياه والمناخ، لتكون ذات عائد إيجابي للمزارعين، وتشجعهم على التوسع في الزراعة، مما يسهم في الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الزراعية، وتحقيق أرباح مجدية للمزارعين خاصة أن تكلفة الزراعة بالمحافظة مرتفعة جدًا.

وأوضح أن مديرية الزراعة حريصة على دعم المزارعين سواء من خلال توفير الأسمدة والتقاوي بأسعار مخفضة، أو تكثيف الحملات الزراعية لإرشاد المزارعين وتوعيتهم بطرق وآليات الزراعة والرعي و الاعتناء بالنباتات منذ زراعته وحتى حصاده، لتحقيق أعلى إنتاجية.

وأشار إلى أنه يجري دعم مزارع عباد الشمس، لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته كونه من المحاصيل التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، على الرغم من أن عائدها الاقتصادي كبير، كونها تحتوي على نسبة زيوت عالية، وتدخل في صناعة العلف الحيواني.

ومن جانبه، قال المهندس على مجاهد، مسئول إحدى المزارع بطور سيناء، إن التجربة أثبتت نجاح زراعة عباد الشمس، وزيادة انتاجية الفدان عام بعد عام نتيجة لمراعاة اختيار السلالة الهجينة المناسبة للتربة والظروف المناخية، مشيرًا إلى أن زراعة السلالات القصيرة منه بالمحافظة تعد أفضل لكونه تواجه خطورة حدوث الرياح والعواصف القوية.

وأكد مسئول إحدى المزارع، أن زهرة نباتات عباد الشمس ذات أهمية اقتصادية عالية، لاحتواء بذورها على نسبة عالية من الزيوت النباتية ذات الجودة العالية، إضافة إلى كونها تدخل في صناعة العلف الحيواني والداجني من أوراقها، كما يمكن إنتاج الصبغات الغذائية الصفراء من أوراق الزهرة، كما تعد بذورها من أشهر المكسرات حول العالم.

وأوضح أن انتاجية فدان عباد الشمس بجنوب سيناء عالية جدًا نتيجة لخصوبة التربة، وقدرة النباتات على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة.