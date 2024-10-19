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محافظ الإسماعيلية يوافق على إنشاء سوق حضاري جديد للباعة الجائلين

05:56 م السبت 19 أكتوبر 2024

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية

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الإسماعيلية - مصراوي:

وافق اللواء طيار أ.ح اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على إنشاء سوق حضاري لتنظيم الباعة الجائلين، ومكانه حي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك للحد من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين، مما يسهم في تنظيم المدينة والحفاظ على مظهرها الحضاري وتقليل الازدحام والتلوث البصري والبيئي الناتج عن انتشار الباعة الجائلين في أماكن غير مخصصة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن الهدف من إنشاء السوق الحضاري هو توفير أماكن ملائمة وآمنة لممارسة نشاطهم التجاري، مما يضمن استقرارهم الاقتصادي ويقلل من المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالباعة غير النظاميين، وكذلك تقليل الفوضى المرورية وتعزيز الأمن والسلامة في الشوارع والميادين العامة. بالإضافة إلى دعم الأنشطة التجارية في المنطقة من خلال تنظيمها وتحفيز الاستثمارات المحلية.

اكرم محمد جلال سوق حضاري الاسماعيلية
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