إصابة 4 أشخاص في حريق بثلاجة مواد غذائية في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 4 أشخاص باختناقات اليوم السبت، إثر اندلاع حريق وقع داخل ثلاجة حفظ خضروات عند الكيلو 58 على الطريق الصحراوي، بنطاق مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحريق وجرى فرض كردون لمنع امتداده لمناطق مجاورة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بالاختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.