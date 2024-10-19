فقأ عينه.. السجن لمتهمين اعتديا على شخص عقب خروجه من صلاة العشاء في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهمين اعتديا على شخص عقب خروجه من صلاة العشاء.

وتعود أحداث القضية إلي يوم 22 مارس عام 2024 بدائرة قسم بورفؤاد أول، والتي تحمل رقم 720 لسنة 2024 جنح بورفؤاد أول، والمقيدة برقم 848 لسنة 2024 كلي بورسعيد، والمتهم فيها كل من "م.م.ا" 21 عاما، و"ا.م.ع" 30 عاما، باحداث عمدا إصابة المجني عليه "إ.م.م"، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهما.

وشهد المجني عليه أنه على إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين المتهمان وذويهم وحال عودته من أداء فريضة صلاة العشاء، حدثت مشادة كلامية فيما بينه والمتهمان، على إثرها قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب بواسطة المطواة قرن الغزال بأن كال له ضربة واحدة استقرت بعينه اليسرى، وقام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين، بأن كال له عدة ضربات استقرت الضربات بمناطق متفرقة من جسده فاحدثا اصابته بالعين، والتي تخلف عنها عاهة مستديمة، واكدت تحريات المباحث صحة أقواله.

حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاحين الأبيض المضبوطين، وألزمتهما المصاريف الجنائية.