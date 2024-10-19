أوهمها بالعلاج الروحاني.. معاقبة متهم بابتزاز شخص بصور خادشة لابنته في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة مُدان بتهديد شخص بنشر صور خادشة لابنته بالسجن 5 سنوات.

وتعود أحداث القضية رقم 1883 لسنة 2023 جنح الزهور والمقيدة برقم 1801 لسنة 2023 كلي بورسعيد، باتهام المدعو "ا.ي.ا.ع" المجني عليه "م.ح.س.ح" كتابةً عن طريق وسائل إلكترونية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، بإفشاء صورا خادشة لشرف نجلته المجني عليها، وكان تهديدا مصحوبا بتكلفة بأمر وهو اعطائه مبالغ مالية.

وتضمنت أوراق القضية وقرار إحالة النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بان نقل بواسطة إحدى الأجهزة الالكترونية صورا شخصية لها في مكان خاص بغير رضاها، واستعمل في غير علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة وكان ذلك بغير رضاء المجني عليها، وذلك عبر احدى وسائل تقنية المعلومات واتساب، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة، وأرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليه دون رضاء، ونشر على الوتساب صورا ومقاطع تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وادار واستخدم حساب شخصي به خاص به على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وشهد والد الفتاة بأن المتهم هدده كتابة عبر إحدى مواقع التواصل الإجتماعي واتساب بنشر بعض الصور الخاصة بنجلته حال كونها مجردة مما يستر عورتها، إلا أنه لم ينصاع إليه بإرسال مبالغ مالية، وأعزى قصد المتهم تهديد وكتابة بإفشاء أمور مخدشة بشرف نجلته وكان ذلك مصحوبا بطلب مبالغ مالية.

وكشفت المجني عليها في شهادتها بأن المتهم تواصل معها هاتفيا وتمكن من الاستحصال على صور خاصة بها حال كونها مجردة من ملابسها بأن أوهمهما بقدرته على علاجها بالطرق الروحانية فأنصاعت له وارسلت له العديد من الصور بهيئتها.

حكمت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات، ومصادرة الهاتف المحمول، وحذف الرسائل، وألزمته المصاريف الجنائية.