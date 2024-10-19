رفضت زواجه من فتاة.. الابن العاق قتل والدته محفظة القرآن بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة، إحالة أوراق قضية اتهام سائق بإنهاء حياة والدته، والتي تعمل محفظة قرآن، خنقا بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما أسندته النيابة العامة له من اتهام، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل 2024 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وقدم المستشار أحمد رضا أبو النصر وكيل النائب العام، مرافعته حول القضية، الذي أكد أن هذه القضية التي ساقتها النيابة العامة لهيئة المحكمة قتلت فيها محفظة القرآن على يد ابن عاق جبان فهو شاب في ريعان الشباب عالة على أمه وأبيه، فلم يتخلى عنه والداه فقابل الإحسان بالإساءة فسولت له نفسه الشيطانية قتل أمه لمجرد رفضها طلبه بالزواج من فتاة، مستغلا المشاكل الزوجية التي حدثت بين شقيقه وزوجته للزواج بنفس شقتهما.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13025 لسنة 2024 جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم 1770 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "طه.س.ح"، سائق، من مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 5/ 8/ 2023، قتل المجنى عليها والدته "فاطمة م"، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليها عقد العزم وبيت النية على قتلها ونفاذاً لذلك توجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجدها فيه بمسكنها واستدرجها حيلة لمخزن كائن به، وتحين الفرصة وما أن ظفر بها أطبق بكلتا يديه على عنقها كاتماً أنفاسها فخارت قواها وسقطت أرضاً، فجثم فوق جسدها ماضياً في إنهاء ما انعقدت عليه عزائمه - بنية إزهاق روحها، فأحدث ما بها من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ثم أوراها الترى في حفرة أعدها ستراً لجريمته على النحو المبين - بالتحقيقات.

وأكدت تحريات الرائد أحمد عبد الجليل محمد عبد المنعم - رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة سابقاً - وضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حالياً، أن تحرياته دلته إلى أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجنى عليها عقد الأخير العزم وبيت النية على قتلها ونفاذاً لذلك توجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجدها فيه بمسكنها واستدرجها حيلة لمخزن كانن به وتحين الفرصة وما أن ظفر بها أطبق بكلتا يديه على عنقها كاتماً أنفاسها فخارت قواها وسقطت أرضاً وجثم فوق جسدها ماضياً في إنهاء ما انعقدت عليه عزائمه - بنية إزهاق روحه - مأحدث إصابتها التي أودت بحياتها ثم أوراها الترى في حفرة أعدها ستراً لجريمته.

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