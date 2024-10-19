استدرجه للمخزن وهدده بسكين.. معاقبة عامل مطعم اعتدى جنسيا على طفل في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على عامل بمطعم، بعد إدانته بالتعدي الجنسي على طفل تحت تهديد السلاح في مخزن المطعم بمنطقة السادات بحي غرب أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم رئيس بالمحكمة و محمد إسلام بهنساوي عضو المحكمة وأمانة سر زكريا حافظ و لؤي بهي الدين و محمد علاء .

تعود تفاصيل القضية رقم 13694 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط إلى بلاغ تقدمت به "جهاد. م. ف" لقسم شرطة أول أسيوط، تتهم فيه "محمد. خ. ز" 22 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، بالتعدي الجنسي على نجلها "محمد. خ. ح" 9 أعوام في مخزن المطعم الذي يعملان به.

وأظهرت تحريات معاون مباحث قسم شرطة أول أسيوط أن المتهم، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة الزخرفية ويعمل بمطعم في حي السادات، استدرج الطفل إلى مخزن المطعم بحجة اللعب معه، ثم هدده بسكين وأجبره على خلع ملابسه واعتدى عليه جنسيًا.