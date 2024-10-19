خروج 6 حالات من مصابي حادث أتوبيس الجلالة بعد تماثلهم للشفاء

السويس- حسام الدين أحمد:

قال مصدر مسؤول بمجمع طبي السويس، إن 6 حالات من مصابي حادث أتوبيس الجلالة غادروا المجمع الطبي، بينهم حالات جرى تحويلها إلى مستشفيات تعليمية لاستكمال العلاج، ويستكمل 7 آخرين علاجهم بالمجمع.

وأوضح المصدر أن 4 من المصابين الذين يتلقون العلاج حالتهم غير مستقرة وهم محجوزين بالعناية المركزة وخضعوا لعمليات جراحية متنوعة، شملت جراحات العظام والوجه والفكين والجراحات العامة، الأوعية الدموية، والتجميل، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

وتابع أن 3 مصابين محجوزين بالقسم الداخلي وحالتهم مستقرة، وسوف يغادرون بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء من آثار الحادث.

وكان مجمع السويس الطبي استقبل 38 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "الجلالة- السخنة" مساء الاثنين الماضي، وتوفي منهم طالبتين عقب وصولهم المجمع الطبي متأثرين بإصابتهم، وتوفيت أمس الطالبة سهيلة أشرف ليرتفع المصابين المتوفيين إلى 3 طالبات.

بينما توفي 10 طلاب بموقع الحادث وجرى نقلهم إلى مشرحة السويس العام، وتمسي الحصيلة النهائية 13 حالة وفاة و35 مصابا.